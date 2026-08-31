Еще 1,5 тыс рабочих мест создадут в Москве по проектам КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

1,5 тысячи рабочих мест создадут в одобренных в июле 13 проектах комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, их реализация позволит реорганизовать свыше 79 гектаров неэффективно используемых земель в разных районах Москвы. Там появится порядка 1,2 миллиона квадратных метров новой недвижимости. Таким образом, старые участки станут современными кварталами, которые привлекут горожан и поспособствуют экономическому росту столицы.

Из общего объема более 720 тысяч квадратных метров придется на жилые дома, свыше 463 тысяч "квадратов" из них выделят для реализации программы реновации. Также на площадках возведут более 447 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового и производственного назначения.

Недвижимость появится в 15 районах 9 административных округов – всех, кроме Зеленоградского, Северного и Центрального. Строительство займет от 5 до 9 лет. В частности, речь идет об участках пяти промзон:

"Прожектор";

"Трикотажная";

"Варшавское шоссе";

"Грайвороново";

"Северянин".

На участках появятся не только новостройки, но и сопутствующая инфраструктура. Например, в районе Нагатино-Садовники возведут детский сад для 350 воспитанников и школу для тысячи учащихся. Еще одну школу на 2 тысячи мест построят в Коммунарке.

В новом жилом квартале в Ростокине обустроят новейший паркинг, а жители Краснопахорского района у деревни Александрово смогут посещать физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Ранее стало известно, что в районе Печатники на юго-востоке Москвы в рамках проекта КРТ реорганизуют участок площадью 3,26 гектара. Проектом предусмотрено строительство 53,4 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

Там откроются офисы, магазины, точки общественного питания, спортзалы. Это даст городу еще свыше 1,5 тысячи рабочих мест.

