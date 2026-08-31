Телебашни в городах России включат подсветку в День знаний

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В День знаний Российская телевизионная и радиовещательная сеть включит архитектурно-художественную подсветку телебашен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РТРС.

Праздничный ролик с надписями "С Днем знаний!" и "1 сентября" покажет Останкинская телебашня. Его дополнят изображения зеленой школьной доски, осеннего листопада и лабораторных колб.

В Брянске телебашня станет желтой, на медиафасаде появятся школьный колокольчик и бегущая строка "С Днем знаний! С новым учебным годом!". Анимации с глобусами, рюкзаками и раскрытыми тетрадями украсят грани объекта.

На световом панно телебашни Новосибирска разместят герб города, цифры, буквы и математические формулы. В Воронеже на медиафасаде покажут силуэт девушки с книгой, хоровод осенних листьев и логотип "РТРС 25 лет".

Поздравительные надписи, изображения школьных принадлежностей и осенняя листва появятся на антенно-мачтовых сооружениях в Благовещенске, Братске, Грозном, Иркутске, Кызыле, Махачкале, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Черкесске, Ярославле и других городах России.

Как ранее отмечал министр просвещения Сергей Кравцов, система образования готова к началу учебного года. Все необходимые мероприятия завершены. По его словам, в новом учебном году в школы России пойдут 17 600 000 детей, из них 1,5 миллиона – первоклассники.