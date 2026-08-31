Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 12:11

Общество

Телебашни в городах России включат подсветку в День знаний

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В День знаний Российская телевизионная и радиовещательная сеть включит архитектурно-художественную подсветку телебашен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РТРС.

Праздничный ролик с надписями "С Днем знаний!" и "1 сентября" покажет Останкинская телебашня. Его дополнят изображения зеленой школьной доски, осеннего листопада и лабораторных колб.

В Брянске телебашня станет желтой, на медиафасаде появятся школьный колокольчик и бегущая строка "С Днем знаний! С новым учебным годом!". Анимации с глобусами, рюкзаками и раскрытыми тетрадями украсят грани объекта.

На световом панно телебашни Новосибирска разместят герб города, цифры, буквы и математические формулы. В Воронеже на медиафасаде покажут силуэт девушки с книгой, хоровод осенних листьев и логотип "РТРС 25 лет".

Поздравительные надписи, изображения школьных принадлежностей и осенняя листва появятся на антенно-мачтовых сооружениях в Благовещенске, Братске, Грозном, Иркутске, Кызыле, Махачкале, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Черкесске, Ярославле и других городах России.

Как ранее отмечал министр просвещения Сергей Кравцов, система образования готова к началу учебного года. Все необходимые мероприятия завершены. По его словам, в новом учебном году в школы России пойдут 17 600 000 детей, из них 1,5 миллиона – первоклассники.

В московских школах 1 сентября вместо звонков включат песни

Читайте также


общество

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

Что ждет москвичей грядущей зимой?

Зима может быть аномально теплой

Сезон может быть либо бесснежным, либо с малым количеством осадков

Читать
закрыть

Что известно о крушении парома Filo Jet у берегов Кипра?

На борту было почти 270 человек, 8 из которых погибли – одной из них стала гражданка РФ

Читать
закрыть

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика