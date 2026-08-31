Психолог Денисова-Мельникова: для улучшения памяти следует отказаться от многозадачности

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Людям, которые часто забывают нужную информацию, стоит отказаться от многозадачности и научиться осознанно фиксировать важные моменты. Об этом рассказала в беседе с "Абзацем" клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

Психолог объяснила, что постоянные попытки делать несколько дел одновременно мешают мозгу полноценно воспринимать и сохранять информацию. Например, во время телефонного разговора человек может параллельно думать о работе и заниматься уборкой, из-за чего позже не вспомнить, куда положил ключи или документы.

"Если информацию действительно важно запомнить, стоит хотя бы несколько секунд уделить ей все внимание. Можно проговорить действие вслух, например: "Я положила паспорт в верхний ящик стола". Такой прием задействует дополнительный канал восприятия и повышает вероятность вспомнить нужную информацию", – рассказала Денисова-Мельникова.

Еще одним эффективным способом психолог назвала ассоциации. Новые имена можно связывать с уже знакомыми людьми, а цифры и номера – с памятными датами или другими известными событиями.

Для тренировки памяти специалист посоветовала учить стихи и иностранные слова, осваивать новые маршруты, играть в интеллектуальные игры, а также читать и пересказывать тексты.

При этом, по словам Денисовой-Мельниковой, необязательно пытаться удерживать всю информацию в голове. Для повседневных задач можно использовать календари, заметки и напоминания, а важные вещи хранить в одном и том же месте.

"Память сильно зависит от сна, стресса и физического состояния. Если человек регулярно спит по пять часов, постоянно тревожится и находится в состоянии перегрузки, одними упражнениями проблему не решить. Поэтому один из самых простых способов поддерживать память – нормально высыпаться", – добавила психолог.

Ранее нейропсихолог Нина Петровская рассказала, что викторины и ролевые игры полезны для развития мозга в любом возрасте. Они помогают прокачать память, поддержать когнитивные функции и служат профилактикой болезни Альцгеймера и Паркинсона.