Нейропсихолог Петровская посоветовала регулярно устраивать викторины и ролевые игры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Викторины и ролевые игры крайне полезны для развития мозга в любом возрасте, рассказала Москве 24 нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.

14 июля отмечается Всемирный день интеллектуальных игр. По мнению эксперта, хорошая игра может стать в какой-то степени "домашним врачом" и пойти на пользу всем членам семьи.

"Прекрасной идеей будет начать регулярно устраивать викторины. Кроме того, что это повод собраться всем вместе, весело провести время, пообщаться и укрепить связи, так еще и способ узнать много нового и прокачать свою память. А это полезно и детям, и родителям, и бабушкам с дедушками", – пояснила эксперт.

К тому же подобные игры помогают поддержать когнитивные функции и вносят свой вклад в профилактику болезни Альцгеймера и Паркинсона, добавила нейропсихолог.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Огромную пользу приносят также различные ролевые игры вроде "Кто я?", в которой игроки клеят на лоб стикеры с названием персонажа и задают друг другу вопросы, чтобы угадать его. Развиваются коммуникативные навыки, воображение. К тому же все гарантированно получают эмоциональную разрядку.

Еще можно предложить каждому выбрать персонажей из любимых книг или фильмов и разыграть ситуации, в которых они могли бы оказаться. Здесь активно подключается креативное мышление, развиваются творческие навыки, отметила Петровская.

Кроме того, каждому есть смысл найти какую-то простую и интересную именно для него игру, которая будет перезагружать в моменты стресса и усталости. Это может быть и судоку, и кроссворды, и карточные игры. Они не только отвлекают на время от задач, но и тренируют память, внимание и логику, подчеркнула эксперт.

"Кстати, родителям советую не пренебрегать элементарными настольными играми-бродилками. Многим кажется, что они очень примитивные, но на самом деле это прекрасный нейротренажер, помогающий развивать детям блок программирования, регуляции и контроля", – отметила Петровская.

Эксперт пояснила, что в процессе ребенку приходится выполнять сразу много задач: кидать кубик и сопоставлять число выпавших точек с количеством нужных шагов на поле, следить за ходом игры и не пропускать свой ход, аналитически прогнозировать результат и стремиться к желаемой цели.

Ранее нейропсихолог Светлана Колобова назвала онлайн-караоке новой полезной формой социальной включенности для пожилых. Пение снижает напряжение, дает телесную разрядку, радость и чувство живости. К тому же это социальный контакт и хорошая когнитивная стимуляция.