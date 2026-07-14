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14 июля, 20:57

Наука

Корабль "Союз МС-29" совершил стыковку с МКС

Фото: youtube.com/tvroscosmos

Пилотируемый корабль "Союз МС-29" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом стало известно из трансляции "Роскосмоса".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур в 17:48 по московскому времени 14 июля. Примерно через 9 минут "Союз МС-29" отделился от ее третьей ступени. Полет к Международной космической станции прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения.

Теперь корабль соединился с модулем "Причал". Командиром экипажа является Петр Дубров, также с ним на борту находятся российский космонавт Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. В космосе им предстоит провести 261 сутки.

Космонавты взяли с собой научную аппаратуру, она нужна для проведения биотехнологических и медико-биологических исследований. Экипаж должен выполнить около 40 экспериментов и целевых работ. Среди них "Телдроид" и "Газоанализатор-ФС". Последний даст в будущем возможность создать автоматическую систему контроля атмосферы в пилотируемых аппаратах при полетах в дальний космос.

На орбиту также доставили гастрономический сет из блюд русской кухни. Он завершит национальный фестиваль "Первые в космосе", который стартовал в апреле в рамках Недели космоса.

Ранее "Роскосмос" показал, как российские космонавты и астронавт NASA готовились к полету. Они примеряли спасательные скафандры и тестировали их на герметичность.

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