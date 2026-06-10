Высота орбиты МКС была скорректирована на 1,6 км

Фото: roscosmos.ru

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована на 1,6 километра, сообщили в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, в 08:00 по московскому времени включились двигатели "Прогресса МС-34". Они проработали около 495,7 секунды и выдали импульс величиной 0,91 метра в секунду, из-за чего средняя высота орбиты увеличилась и составила 419,03 километра над Землей.

Цель коррекции – создание баллистических условий для прибытия корабля "Союза МС-29" и посадки "Союза МС-28".

Ранее астронавтов МКС попросили укрыться в корабле и приготовиться к эвакуации, поскольку в российском сегменте была зафиксирована утечка воздуха. Через время стало известно, что ее обнаружили в двух местах при наддуве отсека переходной камеры модуля "Звезда" до давления МКС.

Первое место утечки было оперативно устранено путем нанесения первого слоя двухкомпонентного герметичного состава "Герметалл-1". Второе место, расположенное на конусной части ПрК, находилось в стадии подготовки к герметизации.

В результате проведенных работ давление на борту МКС удалось стабилизировать. После завершения мероприятий работа станции была возобновлена, а безопасности экипажа ничего не угрожает.

