21 мая, 16:20

Старт второй ракеты "Союз-5" запланирован на вторую половину 2027 года

Фото: РИА Новости/пресс-служба Роскосмоса/РКК "Энергия"

Второй пуск новой ракеты "Союз-5" запланирован на вторую половину 2027 года, заявил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов в беседе с ИС "Вести".

Он напомнил, что планируется три летных испытания. Один из них уже состоялся и признан успешным, второй запланирован на 2027 год, а третий пуск ожидается в 2028 году.

Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" провели вечером 30 апреля с Байконура. Обе ступени носителя отработали штатно, макет полезной нагрузки был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим заранее запланированным падением в акватории Тихого океана.

Ранее боевые расчеты провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск выполнен в интересах российского военного ведомства – на орбиту выведены космические аппараты, предназначенные для нужд Минобороны.

