Ракету-носитель "Союз-2.1б" в интересах МО РФ запустили с космодрома Плесецк

Боевые расчеты Космических войск ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что запуск выполнен в интересах российского военного ведомства – на орбиту выведены космические аппараты, предназначенные для нужд Минобороны.

По данным Минобороны, старт и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Сразу после старта "Союз-2.1б" была взята на устойчивое сопровождение наземными средствами измерительного комплекса космодрома.

Ранее Космические войска РФ провели аналогичный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк. Ракета также была оснащена аппаратом в интересах Минобороны России.