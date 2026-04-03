Ракета-носитель "Союз-2.1а" запущена с космодрома Плесецк

Космические войска провели запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны РФ.

Пуск был совершен 3 апреля в 09:28. Уточняется, что ракета оснащена аппаратом в интересах ведомства.

В конце марта ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" также стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур. После старта корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Позже в NASA сообщили о неполадках на российском корабле. Там отметили, что космонавту Сергею Кудь-Сверчкову придется осуществлять сближение и стыковку с МКС вручную, используя телеоператорный режим управления (ТОРУ). Позднее сообщалось, что операция прошла успешно.

На борту корабля "Прогресс МС-33" находится около 2,5 тонны различных грузов, предназначенных для доставки на МКС. В их числе – 828 килограммов топлива для дозаправки станции, 619 килограммов контейнеров с продуктами питания, 420 килограммов питьевой воды.

Кроме того, корабль перевозит 52 килограмма оборудования для проведения научных экспериментов, а также 12 килограммов медицинских средств.