Ракету-носитель с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" запустили с Байконура

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-33" успешно стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС из Центра управления полетами (ЦУП).

После этого "Прогресс МС-33" отделился от третьей ступени ракеты-носителя и направился к Международной космической станции (МКС), до которой он будет следовать около 49,5 часа. Стыковка с модулем "Поиск" должна произойти во вторник, 24 марта, примерно в 16:35 по московскому времени.

Уточняется, что корабль должен доставить порядка 2,5 тонны грузов, в том числе 828 килограммов топлива для дозаправки станции, 619 килограммов контейнеров питания, 420 килограммов питьевой воды. Также он перевозит 52 килограмма оборудования для проведения научных экспериментов и 12 килограммов медицинских средств.

Ранее космонавта – рекордсмена по суммарной продолжительности полетов Олега Кононенко назначили командиром корабля "Союз МС-31". Эта миссия будет 6-й в его карьере.

Вместе с ним в состав экипажа, готовящегося к полету, вошел бортинженер Александр Гребенкин. При этом имя второго бортинженера пока не раскрывается.