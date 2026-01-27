Модернизированную версию легкой ракеты "Ангара-1.2" запустят после 2035 года

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В России ведется работа над модернизированной версией легкой ракеты "Ангара-1.2", которую впервые запустят после 2035 года. Об этом заявил замгендиректора "Роскосмоса" Дмитрий Баранов на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева.

Он уточнил, что новая версия ракеты будет называться "Ангара-1.2М". Запустят ее с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Отмечается, что позже по результатам проектирования определят массу полезной нагрузки, которую "Ангара-1.2М" будет выводить на орбиту. "Ангара-1.2" сейчас может выводить 3,5 тонны на низкую околоземную орбиту.

Ранее стало известно, что научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет выведен на орбиту на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур. Другие крупные модули, в числе которых базовый и целевые, будут выводиться при помощи ракеты-носителя "Ангара-А5М". Малые модули доставят на орбиту ракетами "Союз-2.1б".