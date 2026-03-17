Россия и Зимбабве обсуждают взаимную отмену виз

Россия и Зимбабве работают над проектом межправительственного соглашения о полной отмене визовых требований для граждан двух стран. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российское посольство.

В дипмиссии уточнили, что проект соглашения был передан представителям Зимбабве еще в сентябре 2024 года.

На сегодняшний день российские граждане могут оформить визу в Зимбабве на срок до одного месяца онлайн либо получить ее по прибытии. Согласно данным местной иммиграционной службы, обычная виза стоит 30 долларов.

Российская сторона также прорабатывает отмену виз с Мозамбиком – проект соглашения уже находится на рассмотрении профильных ведомств республики.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что оба направления пока остаются недооцененными, а их развитию мешает ограниченная транспортная доступность.

Ранее сообщалось, что представители России обсуждают с Мьянмой соглашение о прямом воздушном сообщении с рейсами из Москвы. Консультации находятся на финальном этапе подготовки.

В Госдуме опровергли информацию о якобы введении сборов с россиян за выезд за рубеж. Такие инициативы не разрабатываются и не обсуждаются. В экспертном сообществе лишь размышляют о реформировании системы финансовых гарантий для выезжающих за рубеж.