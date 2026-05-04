Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 13:18

Общество

4 мая в Москве стало самым теплым днем с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Понедельник, 4 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала 2026 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"К полудню воздух в городе, по данным базовой метеостанции ВДНХ, прогрелся до плюс 23,1 градуса – это более чем на градус выше максимума вчерашнего дня, прежнего лидера теплого списка", – подчеркнул синоптик.

Он добавил, что на западе Подмосковья температура приблизилась к отметке в 25 градусов. Например, в Можайске температура составила 24,8 градуса.

По словам Леуса, в течение ближайших 3–4 часов прогрев в Москве продолжится. В связи с этим максимальное температурное значение станет известно после 21:00, поскольку в это время будут сняты показания.

Эксперт также указал на то, что температура на 5–7 градусов выше климатической нормы, и продержится в регионе до четверга, 7 мая, включительно. В пятницу, 8 мая, начнется похолодание, которое усилится в День Победы.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в субботу, 9 мая, температура воздуха в Москве может понизиться до 10 градусов. При этом во вторник и среду, 5 и 6 мая, столбики термометров покажут до 24 градусов тепла.

Температура в Москве может подняться до плюс 27 градусов 6 мая

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика