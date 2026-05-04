4 мая в Москве стало самым теплым днем с начала года

Понедельник, 4 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала 2026 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"К полудню воздух в городе, по данным базовой метеостанции ВДНХ, прогрелся до плюс 23,1 градуса – это более чем на градус выше максимума вчерашнего дня, прежнего лидера теплого списка", – подчеркнул синоптик.

Он добавил, что на западе Подмосковья температура приблизилась к отметке в 25 градусов. Например, в Можайске температура составила 24,8 градуса.

По словам Леуса, в течение ближайших 3–4 часов прогрев в Москве продолжится. В связи с этим максимальное температурное значение станет известно после 21:00, поскольку в это время будут сняты показания.

Эксперт также указал на то, что температура на 5–7 градусов выше климатической нормы, и продержится в регионе до четверга, 7 мая, включительно. В пятницу, 8 мая, начнется похолодание, которое усилится в День Победы.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в субботу, 9 мая, температура воздуха в Москве может понизиться до 10 градусов. При этом во вторник и среду, 5 и 6 мая, столбики термометров покажут до 24 градусов тепла.

