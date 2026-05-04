Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 13:14

Milliyet: 400 овец погибли в Турции, спасаясь от пчел

400 овец погибли в Турции, спасаясь от пчел

Фото: 123RF.com/muha

400 овец погибли в давке в турецкой провинции Ыгдыр, спасаясь от пчел. Насекомые напали на местную отару овец, которая насчитывает около 4 тысяч голов, сообщило издание Milliyet.

По данным СМИ, стадо проходило через район, где находились пчелиные ульи. Насекомые окружили животных, что вызвало у последних панику. Спасаясь от роя, овцы начали разбегаться. В результате животные столпились у края ирригационного канала, где произошла давка. Некоторые овцы были затоптаны своими же сородичами, другие упали в воду и утонули.

Помимо скота, пострадали и люди, уточнили журналисты. В частности, 5 человек были укушены пчелами и доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.

Специалисты и правоохранительные органы Турции выясняют обстоятельства происшествия. При этом местные жители в соцсетях назвали инцидент "нашествием пчел-убийц", хотя официально порода насекомых не называется. Предположительно, виновниками трагедии могли стать африканизированные пчелы.

Ранее в Индии фермер обвинил свадебного диджея в гибели 140 куриц из-за громкой музыки. Мужчина подал заявление в полицию, против диджея заведено дело. Также проводится расследование, была при превышена громкость музыки и могла ли она стать причиной гибели птиц.

