Профессор Никифоров: заболевание хантавирусом начинается с резкого повышения температуры

Заболевание хантавирусной инфекцией, которая протекает в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), начинается с резкого повышения температуры и напоминает тяжелое течение ОРВИ. Об этом рассказал Москве 24 заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

"В Подмосковье это заболевание практически не распространено, но, как только заканчивается граница Московской области, оно нарастает. Причина этого не совсем ясна. Много этой лихорадки по берегам Волги и очень много тяжелых форм на Дальнем Востоке. Вероятность заболеть особенно повышается весной", – поделился он.

Болезнь, по словам Никифорова, начинается с резкого подъема температуры и сильной головной боли. Затем довольно быстро появляется боль в пояснице, уменьшается объем мочи. Возможны геморрагическая сыпь, токсико-инфекционный шок и острая почечная недостаточность.

При этом на Дальнем Востоке циркулирует более агрессивный штамм с летальностью 10% и выше, тогда как в европейской части заболевание обычно протекает в средней тяжести, хотя единичные летальные случаи возможны.

Резервуарными хозяевами вируса являются рыжие полевки, полевые мыши, а также домашние серые мыши. Зимой они в поисках корма выходят из лесов и перемещаются к дачным участкам. Вирус выделяется с калом и мочой и длительно сохраняется в окружающей среде.

Опасность возникает при уборке помещений на дачах, так как при подметании пола и разборе мусора поднимается пыль, содержащая микрочастицы выделений грызунов. В этом случае возможно заражение, в том числе воздушно-капельным путем.

"Второй вариант заражения – массовый выезд на шашлыки на лесные поляны. Грызуны могут унюхать пищу, пробежаться по еде, нагадить. И здесь уже реализуется фекально-оральный путь – через желудочно-кишечный тракт", – добавил эксперт.

При этом он обратил внимание, что прямого противовирусного препарата от заболевания нет.

"Можно убрать симптомы интоксикации, искусственно заменить аппаратом почку. Это патогенетическое лечение: напрямую вирус не уничтожают, а пытаются нивелировать те процессы, которые он вызвал. Единственным плюсом ГЛПС является то, что от человека к человеку она не передается", – заключил Никифоров.

Ранее сообщалось, что вспышка хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, унесла жизни как минимум трех человек. При этом всего было зарегистрировано шесть случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была уведомлена об инциденте на судне и уже оказывает необходимую поддержку. На данный момент лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусом, остальные пять классифицируются как подозрительные.