Пиотровский: задержание Бутягина стало частью политической кампании против России

Задержание российского археолога Александра Бутягина в Польше стало частью масштабной политической стратегии против России. Таким мнением с журналистами поделился гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Мы понимаем, что "операция "Бутягин" является частью большой политической кампании, выразившейся, в частности, и в введении санкций против известных российских ученых, руководителей крупнейших археологических институций России", – цитирует его News.ru.

Из этой ситуации, по словам Пиотровского, можно сделать три тревожных вывода. Во-первых, археологическая деятельность и охрана памятников превратились в арену "войн памяти", где искажаются научные принципы, а защитников культуры представляют как ее противников.

Во-вторых, ученые и музейные работники теперь становятся объектами похищений, фальсификаций и шантажа. Согласно же третьему выводу, продолжил гендиректор Эрмитажа, был создан опасный прецедент, позволяющий решать научные и юридические вопросы о памятниках и раскопках не путем диалога и судебного разбирательства, а с помощью силовых методов.

Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами по запросу Украины в конце 2025 года. Его обвинили в уничтожении культурного наследия в ходе раскопок в Крыму. Ученому грозило лишение свободы на срок до 10 лет.

Сам археолог утверждал, что его экстрадиция на Украину представляет угрозу жизни из-за российского гражданства. Однако польский суд все же принял решение о его выдаче Киеву, проигнорировав отсутствие доказательств его вины в разрушении памятников.

28 апреля Бутягин и жена военного, служащего в Приднестровье, были обменены на двух офицеров спецслужб Молдавии. Обмен состоялся на границе между Белоруссией и Польшей. В Санкт-Петербург археолог смог вернуться 1 мая.