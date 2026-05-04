Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 12:38

Экономика
Главная / Новости /

Глава РОАД Подщеколдин: судьба возрожденного бренда Volga зависит от стоимости авто

Эксперт оценил перспективы возрожденного бренда Volga

Фото: volga.auto

Перспективы возрожденного бренда Volga зависят от того, получится ли удержать стоимость автомобилей, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин в беседе с "Российской газетой".

"Вы сами знаете, что автомобили Volga базируются на известных моделях. Седаны и кроссоверы успешно продаются, это качественные машины. Будем надеяться, что все эти качества перейдут (Volga. – Прим. ред.)", – отметил глава РОАД.

Подщеколдин объяснил, что в настоящее время у Volga нет такого имиджа, что модели бренда считаются премиумом. В истории страны машины "Волга" были престижными, но это "история не для молодого поколения". Эксперт уверен, что сейчас нужно выстраивать престижность заново.

"Потому что эти машины не будут стоить до 2 миллионов рублей, скорее всего в районе 3 миллионов рублей, в итоге они окажутся в очень конкурентном сегменте. Нельзя, чтобы эти машины стоили дороже, чем китайские соперники", – указал президент ассоциации.

Он указал, что сборка машин будет налажена в Нижнем Новгороде, где много институтов и неплохая логистика. Таким образом, шансы на успех велики, но главное – цена автомобиля, добавил глава РОАД.

Ожидается, что продажи флагманского кроссовера Volga K50 в России начнутся летом 2026 года. Volga K50 оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Модель также получила адаптивную подвеску и полный пакет зимних опций, который включает электроподогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла, форсунок и боковых зеркал.

Читайте также


бизнесэкономикатранспортавто

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика