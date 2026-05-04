Глава РОАД Подщеколдин: судьба возрожденного бренда Volga зависит от стоимости авто

Фото: volga.auto

Перспективы возрожденного бренда Volga зависят от того, получится ли удержать стоимость автомобилей, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин в беседе с "Российской газетой".

"Вы сами знаете, что автомобили Volga базируются на известных моделях. Седаны и кроссоверы успешно продаются, это качественные машины. Будем надеяться, что все эти качества перейдут (Volga. – Прим. ред.)", – отметил глава РОАД.

Подщеколдин объяснил, что в настоящее время у Volga нет такого имиджа, что модели бренда считаются премиумом. В истории страны машины "Волга" были престижными, но это "история не для молодого поколения". Эксперт уверен, что сейчас нужно выстраивать престижность заново.



"Потому что эти машины не будут стоить до 2 миллионов рублей, скорее всего в районе 3 миллионов рублей, в итоге они окажутся в очень конкурентном сегменте. Нельзя, чтобы эти машины стоили дороже, чем китайские соперники", – указал президент ассоциации.

Он указал, что сборка машин будет налажена в Нижнем Новгороде, где много институтов и неплохая логистика. Таким образом, шансы на успех велики, но главное – цена автомобиля, добавил глава РОАД.

Ожидается, что продажи флагманского кроссовера Volga K50 в России начнутся летом 2026 года. Volga K50 оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Модель также получила адаптивную подвеску и полный пакет зимних опций, который включает электроподогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла, форсунок и боковых зеркал.

