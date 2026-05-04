Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 17:22

Общество

Врачи в Омске извлекли живого клеща из глаза женщины

Фото: Минздрав Омской области

Врачи Офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева извлекли из глаза 57-летней омички живого клеща, сообщил Минздрав Омской области.

Пациентка обратилась в кабинет неотложной помощи медучреждения с жалобами на боли в глазу после работы на даче. По словам женщины, она наткнулась на ветку, но сначала не придала этому значения, однако боль лишь усиливалась.

Врач провел обследование и увидел, что между ресницами пациентки присосался клещ. Как рассказал офтальмолог Алексей Новиков, в неотложку обычно обращаются с травмами, гнойными процессами, воспалениями или инородными телами, но клещ на веке – случай редкий. Извлечение паразита требует предельной аккуратности, чтобы не повредить ткани и удалить его целиком.

Процедура прошла успешно. Медики ювелирно извлекли клеща, не оставив в тканях фрагментов. Членистоногое отправили на обследование для исключения инфекционных заболеваний.

В Минздраве напомнили главное правило безопасности: нельзя пытаться удалить клеща из таких специфических и труднодоступных мест, как глаза, самостоятельно – это может сделать только специалист. В ведомстве также предупредили, что пик активности клещей в регионе приходится на май, и призвали быть внимательными во время отдыха на природе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала россиян отдавать предпочтения одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. Вместе с тем необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки в одежде и использовать средства от насекомых.

Читайте также


медицинаобществорегионы

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика