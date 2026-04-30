Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 18:53

Эпидемиолог Соловьев: ежегодная вакцинация предотвратит тяжелое течение птичьего гриппа

Брешь в иммунной защите: почему мутирует птичий грипп

Вирус птичьего гриппа приспособился размножаться при температуре человеческого тела, сообщили эпидемиологи. Чем это может быть опасно, каковы симптомы вируса у человека и что нужно делать для профилактики, разбиралась Москва 24.

"Птичьи" вирусы

Вирус H5N1, ранее считавшийся птичьим, приобрел способность адаптироваться к млекопитающим. Помимо этого, он теперь размножается при температуре человеческого тела и поражает все больше зон в организме, сообщил ТАСС со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурада Шахмарданова.

Какие изменения уже произошли? Мутации в "ключе" для входа в клетку. Вирус приобрел изменения в белке PB2 (самые известные – E627K и D701N). Эти мутации позволяют ему эффективно размножаться при температуре человеческого тела (33–37 градусов), в то время как "птичьи" вирусы предпочитают более высокую температуру. По сути, вирус "учится" работать в нашей среде.
Мурад Шахмарданов
доктор медицинских наук

По словам специалиста, у вируса расширился спектр поражения: раньше H5N1 вызывал тяжелые пневмонии, поражая альвеолы – глубокие отделы легких. Теперь же современные штаммы "научились" инфицировать и верхние дыхательные пути, что может способствовать передаче воздушно-капельным путем, уточнил Шахмарданов.

Кроме того, эксперт предупредил, что у 93% зараженных в последней вспышке появился нетипичный для гриппа симптом – конъюнктивит: это означает, что вирус нашел новые места для проникновения в организм.

"Самый главный, пока не реализованный шаг – смена "рецепторного ключа". Вирусу нужно не просто попасть в организм, но и надежно закрепиться на клетках дыхательных путей человека. Для этого его "ключ" (белок гемагглютинин, HA) должен подойти к "замку" на наших клетках (2,6-сиаловым рецепторам)", – рассказал врач.

Он сообщил, что вирус еще не овладел этой способностью полностью, но уже адаптируется на свиньях, выступающих в роли смесителей вирусов, а также на других млекопитающих.

Вместе с тем после первого случая заражения вирусом A(H9N2) в Европе эксперты ВОЗ оценили риск распространения птичьего гриппа как низкий.

Специалисты подчеркнули, что 21 марта Италия уведомила организацию о случае птичьего гриппа у взрослого мужчины, приехавшего из Сенегала. Отмечается, что пациент не контактировал с домашней птицей и с людьми, имевшими такие же симптомы до его болезни.

Ранее в Роспотребнадзоре в целом оценили опасность вариантов птичьего гриппа. По мнению экспертов, в настоящее время нет оснований считать, что циркулирующие штаммы данного вируса способны вызвать пандемию опаснее, чем COVID-19.

Ресурс иммунной системы

В свою очередь, заместитель главного врача клинико-диагностического центра имени Якова Бейкина, врач-эпидемиолог Александр Соловьев уточнил, что ученые уже несколько лет следят за тем, как вирус мутирует и меняется. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что специалисты также обсуждают риски, связанные с этим явлением, а именно возможное возникновение эпидемии или пандемии.

Вирусы обладают высокой изменчивостью и способностью расширять ареал распространения за счет смены носителей. Переходя от птиц к млекопитающим, они могут в одном организме взаимодействовать с другими и обмениваться участками генома. Это приводит к высокой изменяемости вируса и его постоянной адаптации к иммунитету тех, кого он инфицирует, включая человека.
Александр Соловьев
заместитель главного врача клинико-диагностического центра имени Якова Бейкина, врач-эпидемиолог

Эксперт подчеркнул, что для своего сохранения вирус должен находить брешь в иммунной защите тех видов, которые заражает, поэтому его эволюция представляет собой непрерывный процесс.

"Вирус широко распространен среди различных птиц, включая перелетных. Кроме того, фиксировались случаи заражения млекопитающих. Регулярно поступают сообщения о поражении морских котиков и тюленей, а также других диких животных, например лис", – рассказал специалист.

По его словам, симптомы птичьего гриппа у человека на данный момент в основном нетипичны: нет отдельных признаков, которые бы сильно выделяли течение этого заболевания. Вирус относится к респираторной группе, его входные ворота – верхние дыхательные пути. Из отдельных проявлений действительно может быть конъюнктивит, отметил врач.

Соловьев уточнил, что в остальном симптоматика характерна для любых респираторных вирусных инфекций и для гриппа в целом: это интоксикация, высокая температура, мышечные боли, а затем присоединяются признаки поражения верхних и нижних дыхательных путей – кашель и першение в горле.

"Хотя в эпидсезон при подъеме заболеваемости клиницисты могут по набору симптомов и по тому, насколько быстро развивается болезнь и выражен подъем температуры, предположить инфицирование именно вирусом гриппа. Но более надежный способ – подтверждение с помощью лабораторных тестов", – предупредил эксперт.

Специалист пояснил, что группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто ни разу в жизни не вакцинировался: даже если прививка не совпадает по антигенному составу с циркулирующими вирусами, выработанные антитела дают перекрестную реакцию, которая уменьшает симптоматику и снижает риски тяжелого течения заболевания при встрече с новыми видами.

Эксперт напомнил, что прививки от сезонного гриппа делаются ежегодно осенью.

Также в группе риска те, кто просто давно не вакцинировался. Состав вакцин от гриппа обновляется ежегодно, и каждому человеку, заботящемуся о своем здоровье, желательно делать прививку каждый год. Когда системно пропускается вакцинация, иммунная система забывает о таком возбудителе, как грипп (как правило, речь идет о нескольких годах).
Александр Соловьев
заместитель главного врача клинико-диагностического центра имени Якова Бейкина, врач-эпидемиолог

Кроме того, врач уточнил, что особенно уязвимы могут быть люди с особенностями иммунной системы: дети раннего возраста, пациенты с большим количеством хронических заболеваний, в первую очередь с метаболическим синдромом, а также люди старшей возрастной группы.

"Помимо вакцинации, существуют и общие меры профилактики, направленные на предупреждение заражения. Помещения нужно часто проветривать, использовать системы очистки воздуха, а также увлажнители с системами HEPA-фильтров", – отметил эксперт.

В период высокой заболеваемости в осенне-зимний период следует использовать индивидуальные средства, а именно маски, которые обеспечивают высокую степень защиты. Также важна гигиена: мытье рук, привычка не прикасаться руками к носу, чихать в платок, чтобы не способствовать распространению вирусов. Кроме того, полезны общеукрепляющие мероприятия: полноценное питание и физкультура, заключил Соловьев.

Какасьева Александра

обществомедицинаистории

