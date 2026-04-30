Эпидемиолог Соловьев: ежегодная вакцинация предотвратит тяжелое течение птичьего гриппа

Вирус птичьего гриппа приспособился размножаться при температуре человеческого тела, сообщили эпидемиологи. Чем это может быть опасно, каковы симптомы вируса у человека и что нужно делать для профилактики, разбиралась Москва 24.
"Птичьи" вирусы
Вирус H5N1, ранее считавшийся птичьим, приобрел способность адаптироваться к млекопитающим. Помимо этого, он теперь размножается при температуре человеческого тела и поражает все больше зон в организме, сообщил ТАСС со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурада Шахмарданова.
По словам специалиста, у вируса расширился спектр поражения: раньше H5N1 вызывал тяжелые пневмонии, поражая альвеолы – глубокие отделы легких. Теперь же современные штаммы "научились" инфицировать и верхние дыхательные пути, что может способствовать передаче воздушно-капельным путем, уточнил Шахмарданов.
Кроме того, эксперт предупредил, что у 93% зараженных в последней вспышке появился нетипичный для гриппа симптом – конъюнктивит: это означает, что вирус нашел новые места для проникновения в организм.
"Самый главный, пока не реализованный шаг – смена "рецепторного ключа". Вирусу нужно не просто попасть в организм, но и надежно закрепиться на клетках дыхательных путей человека. Для этого его "ключ" (белок гемагглютинин, HA) должен подойти к "замку" на наших клетках (2,6-сиаловым рецепторам)", – рассказал врач.
Он сообщил, что вирус еще не овладел этой способностью полностью, но уже адаптируется на свиньях, выступающих в роли смесителей вирусов, а также на других млекопитающих.
Вместе с тем после первого случая заражения вирусом A(H9N2) в Европе эксперты ВОЗ оценили риск распространения птичьего гриппа как низкий.
Специалисты подчеркнули, что 21 марта Италия уведомила организацию о случае птичьего гриппа у взрослого мужчины, приехавшего из Сенегала. Отмечается, что пациент не контактировал с домашней птицей и с людьми, имевшими такие же симптомы до его болезни.
Ранее в Роспотребнадзоре в целом оценили опасность вариантов птичьего гриппа. По мнению экспертов, в настоящее время нет оснований считать, что циркулирующие штаммы данного вируса способны вызвать пандемию опаснее, чем COVID-19.
Ресурс иммунной системы
В свою очередь, заместитель главного врача клинико-диагностического центра имени Якова Бейкина, врач-эпидемиолог Александр Соловьев уточнил, что ученые уже несколько лет следят за тем, как вирус мутирует и меняется. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что специалисты также обсуждают риски, связанные с этим явлением, а именно возможное возникновение эпидемии или пандемии.
Эксперт подчеркнул, что для своего сохранения вирус должен находить брешь в иммунной защите тех видов, которые заражает, поэтому его эволюция представляет собой непрерывный процесс.
"Вирус широко распространен среди различных птиц, включая перелетных. Кроме того, фиксировались случаи заражения млекопитающих. Регулярно поступают сообщения о поражении морских котиков и тюленей, а также других диких животных, например лис", – рассказал специалист.
По его словам, симптомы птичьего гриппа у человека на данный момент в основном нетипичны: нет отдельных признаков, которые бы сильно выделяли течение этого заболевания. Вирус относится к респираторной группе, его входные ворота – верхние дыхательные пути. Из отдельных проявлений действительно может быть конъюнктивит, отметил врач.
Соловьев уточнил, что в остальном симптоматика характерна для любых респираторных вирусных инфекций и для гриппа в целом: это интоксикация, высокая температура, мышечные боли, а затем присоединяются признаки поражения верхних и нижних дыхательных путей – кашель и першение в горле.
"Хотя в эпидсезон при подъеме заболеваемости клиницисты могут по набору симптомов и по тому, насколько быстро развивается болезнь и выражен подъем температуры, предположить инфицирование именно вирусом гриппа. Но более надежный способ – подтверждение с помощью лабораторных тестов", – предупредил эксперт.
Специалист пояснил, что группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто ни разу в жизни не вакцинировался: даже если прививка не совпадает по антигенному составу с циркулирующими вирусами, выработанные антитела дают перекрестную реакцию, которая уменьшает симптоматику и снижает риски тяжелого течения заболевания при встрече с новыми видами.
Эксперт напомнил, что прививки от сезонного гриппа делаются ежегодно осенью.
Кроме того, врач уточнил, что особенно уязвимы могут быть люди с особенностями иммунной системы: дети раннего возраста, пациенты с большим количеством хронических заболеваний, в первую очередь с метаболическим синдромом, а также люди старшей возрастной группы.
"Помимо вакцинации, существуют и общие меры профилактики, направленные на предупреждение заражения. Помещения нужно часто проветривать, использовать системы очистки воздуха, а также увлажнители с системами HEPA-фильтров", – отметил эксперт.
В период высокой заболеваемости в осенне-зимний период следует использовать индивидуальные средства, а именно маски, которые обеспечивают высокую степень защиты. Также важна гигиена: мытье рук, привычка не прикасаться руками к носу, чихать в платок, чтобы не способствовать распространению вирусов. Кроме того, полезны общеукрепляющие мероприятия: полноценное питание и физкультура, заключил Соловьев.