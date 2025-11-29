Роспотребнадзор: вирусы птичьего гриппа не вызовут пандемию опаснее COVID-19

Фото: depositphotos/ia__64

Нет оснований для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа могут вызвать пандемию более опасную, чем COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что сохраняют высокий уровень готовности и продолжают ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков. Кроме того, ситуация по зоонозным инфекциям в России также находится под постоянным контролем Роспотребнадзора.

Ранее директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера Мари-Анн Рамей-Вельти рассказала, что пандемия, которая спровоцирована вирусом птичьего гриппа H5, может оказаться тяжелее коронавирусной.

Она объяснила, что отсутствие антител у людей и возможная адаптация вируса к передаче между людьми делают угрозу потенциально крайне опасной. По ее словам, высокопатогенный штамм H5 уже привел к массовому уничтожению сотен миллионов птиц, нарушению поставок продовольствия и росту цен.

