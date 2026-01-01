Форма поиска по сайту

01 января, 07:15

Туризм

Германия и Румыния перестали признавать паспорта РФ без биометрии

Фото: depositphotos/-vvetc-

Германия и Румыния с 1 января 2026 года перестали признавать российские паспорта старого образца, то есть паспорта без электронного чипа с биометрическими данными владельца. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Аналогичное решение в 2025 году уже приняли Франция, Латвия, Литва, Чехия, Эстония и Исландия. Кроме того, Польша также перестанет признавать паспорта РФ без биометрии с 1 апреля 2026 года.

Ранее в МВД предупредили, что въезд детей в Россию и выезд из нее с 20 января 2026 года будет возможен только по загранпаспорту. Вместе с тем для детей старше 14 лет и совершеннолетних граждан сохранятся прежние правила въезда в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту.

Грузия стала чаще отказывать россиянам во въезде в страну из-за места рождения. В последнее время участились случаи отказа во въезде гражданам РФ, в паспортах которых местом рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

С 20 января изменятся правила въезда и выезда из России для детей

