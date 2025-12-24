Вице-президент РСТ Мохов: поездка в Бразилию может обойтись в 200 тыс рублей

Фото: depositphotos/d.travnikov

Поездка в бразильский город Рио-де-Жанейро на одного человека обойдется в 2,5–3 тысячи долларов, то есть примерно 200–235 тысяч рублей. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

"Чем дальше перелет, тем он дороже. В некоторых случаях стоимость перевозки составляет 50–60% от цены пакетного тура на дальние направления. Бразилия в целом считается дорогой страной для путешествий", – указал эксперт.

По его словам, из-за дороговизны туров Бразилия не входит в топ-5 самых популярных стран среди россиян. При этом такая поездка обычно совмещается с посещением Аргентины, Чили, Боливии или Перу.

В настоящее время самыми востребованными странами у российских туристов являются Турция, Египет, Китай и Таиланд. Для раскрытия потенциала Бразилии нужно обеспечить ценовую доступность перелетов и восстановить прямое воздушное сообщение со страной.

"Вопрос восстановления прямого авиасообщения с Бразилией имеет ключевое значение для развития этого туристического направления. Безусловный спрос на прямые перелеты существует, ведь Бразилия остается очень интересной страной", – прокомментировал представитель РСТ.

При этом здесь возникает взаимозависимость – спрос зависит от возможности перевозки, но без прямых рейсов, когда нужен транзит, спрос обычно снижается. Поэтому Мохов назвал странными утверждения о том, что перевозчики запустят рейсы в страну после восстановления прямого авиасообщения.

"Если прямое сообщение возобновят, а цена на билеты будет доступной для туристов, спрос на отдых в Бразилии, естественно, возрастет, и направление наполнится туристами как организованными, так и самостоятельными", – допустил Мохов.

Ранее бразильский посол в Москве Сержио Родригес дос Сантос допустил, что если страны возобновят прямые рейсы, то возникнет широкий спрос со стороны туристов. Дипломат напоминал, что прямое сообщение было ранее отменено по причине недостаточного спроса. При этом он отметил, что ситуация может измениться в связи с ростом туристов из РФ, приезжающих в страну.

