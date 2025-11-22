В Росавиации не обсуждают авиасообщение с Японией и Южной Кореей

Фото: depositphotos/nitinut380

В Росавиации не обсуждается вопрос возобновления авиасообщения с Японией и Южной Кореей. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава агентства Дмитрий Ядров.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян ранее заявлял, что вероятность восстановления прямого авиасообщения с Японией оценивается как нулевая из-за политических разногласий, тогда как с Южной Кореей шансы оцениваются в 30%.

Эксперт пояснил, что Южная Корея более заинтересована в возобновлении рейсов из-за турпотока и бизнес-связей. Кроме того, для жителей Дальнего Востока перелет в Южную Корею может оказаться даже дешевле, чем отдых в Сочи.

При этом японская авиакомпания JAL уже сообщала о готовности рассмотреть вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с Россией после создания необходимых условий. В то же время посольство РФ в Японии подтвердило наличие запроса на это со стороны японского бизнеса и туристического сообщества.

В МИД РФ также посчитали аномалией отсутствие прямых рейсов с Южной Кореей. В ведомстве подчеркнули, что это вопрос двусторонних отношений.