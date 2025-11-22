Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 08:15

Транспорт

В Росавиации не обсуждают авиасообщение с Японией и Южной Кореей

Фото: depositphotos/nitinut380

В Росавиации не обсуждается вопрос возобновления авиасообщения с Японией и Южной Кореей. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава агентства Дмитрий Ядров.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян ранее заявлял, что вероятность восстановления прямого авиасообщения с Японией оценивается как нулевая из-за политических разногласий, тогда как с Южной Кореей шансы оцениваются в 30%.

Эксперт пояснил, что Южная Корея более заинтересована в возобновлении рейсов из-за турпотока и бизнес-связей. Кроме того, для жителей Дальнего Востока перелет в Южную Корею может оказаться даже дешевле, чем отдых в Сочи.

При этом японская авиакомпания JAL уже сообщала о готовности рассмотреть вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с Россией после создания необходимых условий. В то же время посольство РФ в Японии подтвердило наличие запроса на это со стороны японского бизнеса и туристического сообщества.

В МИД РФ также посчитали аномалией отсутствие прямых рейсов с Южной Кореей. В ведомстве подчеркнули, что это вопрос двусторонних отношений.

Прямые авиарейсы могут возобновить между Россией и Японией

Читайте также


транспорт

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика