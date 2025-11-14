Прямое авиасообщение между Москвой и израильским Эйлатом возобновится в феврале

Фото: depositphotos/Feverpitch

Прямые рейсы из Москвы в израильский курорт Эйлат запустят 19 февраля, заявила ТАСС глава представительства Минтуризма Израиля в России Ксения Воронцова.

"Уже открыты продажи авиабилетов", – уточнила собеседница агентства и добавила, что перелеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings.

Рейсы запланированы раз в неделю.

Эйлат является одним из крупнейших израильских курортов. Он расположен на юге страны, на берегу Красного моря. Город известен круглогодичным солнечным климатом и разнообразными возможностями для активного отдыха.

С 1 января 2025 года для въезда в еврейское государство россиянам требуется электронное разрешение ETA-IL, которое действует в течение двух лет. Стоимость подачи заявления составляет 25 израильских шекелей (около 628 рублей). Кроме того, взимается сервисный сбор VFS в размере 5 долларов (около 400 рублей).

Ранее сообщалось, что азиатский лоукостер AirAsia планирует организовать прямое авиасообщение из Бангкока в Москву в течение полугода. Председатель правления перевозчика Тони Фернандес уточнил, что сейчас решается вопрос со страховыми компаниями.