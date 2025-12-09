В Шереметьево сообщили о сохранении временных ограничений в работе

Фото: Москва 24

Временные ограничения в работе сохраняются в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в авиагавани.

Уточняется, что 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, еще 17 отменены.

"К настоящему времени за период действия сигнала "Ковер" с 14:30 до 21:00 аэропорт Шереметьево принял 69 рейсов на прилет и обеспечил вылет 64 рейсов", – добавляется в сообщении.

Также в авиагавани отметили, что обслуживание рейсов на вылет и прилет продолжает осуществляться по согласованию.

Меры в Шереметьево приняты на фоне атаки беспилотников по столичному региону. Последний дрон из четырех был сбит примерно в 20:13. Как уточнял Сергей Собянин, на местах падения фрагментов БПЛА были задействованы экстренные службы.

На фоне этого аналогичные меры безопасности распространялись на Домодедово и Жуковский. Там прием и выпуск рейсов велся в координации с соответствующими органами.

