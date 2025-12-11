Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе совещания с Владимиром Путиным.

Основные усилия "Северной" группировки войск сконцентрированы на расширении зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. В это же время, по словам Герасимова, уже 45% зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) перешли под контроль российской армии.

Ранее президенту доложили о полном взятии города Северска в ДНР. Также российские войска освободили населенный пункт Лиман в Харьковской области.

По словам Путина, Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. В первом сценарии этого удастся добиться при помощи военных действий, а во втором – войска Украины сами оставят территории и перестанут уничтожать мирное население.

