Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 17:37

Политика

ВС РФ освободили Кучеровку и Куриловку в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе совещания с Владимиром Путиным.

Основные усилия "Северной" группировки войск сконцентрированы на расширении зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. В это же время, по словам Герасимова, уже 45% зданий в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) перешли под контроль российской армии.

Ранее президенту доложили о полном взятии города Северска в ДНР. Также российские войска освободили населенный пункт Лиман в Харьковской области.

По словам Путина, Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. В первом сценарии этого удастся добиться при помощи военных действий, а во втором – войска Украины сами оставят территории и перестанут уничтожать мирное население.

Российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов в зоне СВО

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика