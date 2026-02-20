Еще 2 рейса были отменены из-за снегопада в московских аэропортах

Фото: depositphotos/Chalabala

С 22:00 до 00:00 19 февраля в столичных аэропортах было отменено 2 авиарейса из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

При этом за последние 2 часа были 110 обслужены рейсов (54 – на вылет, 56 – на прилет). Из-за сложных метеоусловий экипажи 8 самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы.

В ведомстве уточнили, что общее число отмененных рейсов к полуночи достигло 40. В эту статистику вошли в том числе 7 рейсов иностранных авиакомпаний.

Ранее в Росавиации сообщили об отмене 4 рейсов в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени 19 февраля. Там отметили, что эксплуатационные службы аэропортов продолжают работать в усиленном режиме. Для борьбы с последствиями снегопада задействованы все необходимые ресурсы.