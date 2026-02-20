Собянин: строительство и реконструкцию 47 объектов спорта завершат в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2026 году в Москве завершат строительство и реконструкцию 47 объектов спорта, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Например, будут завершены работы на стадионе "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова, а также в спорткомплексах "Гольяново" и "Бауманский" и ледовом центре "Метеор".

Помимо этого, будут обустроены 23 круглогодичные площадки нового формата и 11 флагманских лыжных трасс. Их общая протяженность составит 200 километров. Кроме того, обустроят 21 районную и окружную лыжную трассу.

"Начали реализацию проекта по созданию зон отдыха у воды – тоже в новом формате. В 2026 году планируем сделать 15 таких мест в семи округах Москвы, в том числе четыре с бассейнами – на Головинских, Гольяновском, Черневском прудах и в зоне отдыха "Заречье" на Десне", – отметил мэр.

Градоначальник добавил, что в настоящий момент в Москве находятся свыше 34 тысяч спортивных зон, а в 2025 году в строй было введено 41 сооружение. Среди них – 29 быстровозводимых объектов и спорткомплексы "Максимум" и "Западный". Также была завершена реконструкция исторических стадионов "Локомотив" и "Металлург".

Ранее Собянин объявил об открытии сразу четырех спортивных комплексов после реконструкции. В частности, в Красносельском районе модернизация коснулась спорткомплекса "Коралл". Там специалисты провели работы по обновлению фасада здания, замене остекления, ремонту кровли, инженерных систем и чаши бассейна. Также было установлено современное оборудование.

