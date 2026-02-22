График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 17:44

В мире

Японский зоопарк объяснил ситуацию с детенышем макаки Панти

Фото: телеграм-канал SHOT

Администрация зоопарка японского города Итикава прокомментировала инцидент, при котором взрослая самка макаки протащила по земле молодого самца по кличке Панти. Заявление зоосада передает РИА Новости.

"Когда Панти попытался приблизиться к другому детенышу из стаи, чтобы пообщаться, тот избегал его. После этого Панти сел, по-видимому отказавшись от попытки общения, однако затем взрослая обезьяна, вероятно мать того детеныша, отругала его и потащила", – говорится в сообщении.

В зоопарке назвали такое поведение естественным процессом социализации в стае. Сотрудники отметили, что Панти и раньше одергивали другие макаки, однако серьезной агрессии к нему не было.

Администрация подчеркнула, что после распространения соответствующего видео в соцсетях к ним поступает большое количество звонков. Учреждение указало, что после случившегося поведение детеныша было обычным. Он принимал участие в кормлении и общался с другими особями.

Панти родился 26 июля 2025 года. Его бросила мать, после чего детеныша перевели на искусственное вскармливание. В конце января сотрудники вернули его в стаю.

Ранее в Московском зоопарке появились на свет три детеныша лучистой черепахи. Этот вид находится на грани полного исчезновения в природе. Первый детеныш вылупился 26 января, второй – 30 января, а третий – 5 февраля. Их пол станет известен только в двухлетнем возрасте.

Пандам из Московского зоопарка вручили подарки в честь китайского Нового года

