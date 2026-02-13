Розовые пеликаны и белоголовый сип прибыли в Московский зоопарк

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Три розовых пеликана и белоголовый сип прибыли в Московский зоопарк в рамках работы отдела спасения. Эти пернатые получили травмы в естественной среде обитания, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Розовые пеликаны являются моногамными и социальными птицами, чья жизнь тесно связана с водой. В свою очередь, белоголовый сип – это санитар природы, играющий критически важную роль в экосистемах, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Молодая особь сипа, пол которой еще неизвестен, уже прошла обязательный карантин и поселилась на экспозиции "Скала хищных птиц", где живут ее сородичи, а также черные грифы.

За пеликанами же пока наблюдают врачи, поскольку им требуется более длительное лечение и реабилитация. Весной их переведут в павильон "Птицы и бабочки".

Белоголовый сип обитает в скалистых горных районах Южной Европы, Северной Африки и Азии. От черного грифа он отличается светлым оперением, характерным "воротничком", белыми головой и шеей.

Рацион птицы составляет крольчатина, грызуны, кормовые перепела, а также рыба. В зоопарке для создания подходящих условий специалисты выкладывают крупные куски мяса в одно место. В результате пернатые собираются стаями, что позитивно отражается на их взаимодействии.

Розовый пеликан обитает на мелководных озерах и в дельтах рек от Юго-Восточной Европы до Центральной Азии. Птица знаменита розовым оперением и большим клювом с горловым мешком. Питаются пеликаны салакой, карпом, а также специальными кормами, которые помогают им усваивать необходимые витамины.

Ранее в Московском зоопарке впервые в истории поселился самец пятнистой генеты. Животное можно увидеть в экспозиционном вольере в павильоне "Животные Африки". По словам Акуловой, хищник адаптируется на новом месте и большое количество времени проводит на открытом пространстве.