Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 13:25

Город

Розовые пеликаны и белоголовый сип прибыли в Московский зоопарк

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Три розовых пеликана и белоголовый сип прибыли в Московский зоопарк в рамках работы отдела спасения. Эти пернатые получили травмы в естественной среде обитания, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Розовые пеликаны являются моногамными и социальными птицами, чья жизнь тесно связана с водой. В свою очередь, белоголовый сип – это санитар природы, играющий критически важную роль в экосистемах, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Молодая особь сипа, пол которой еще неизвестен, уже прошла обязательный карантин и поселилась на экспозиции "Скала хищных птиц", где живут ее сородичи, а также черные грифы.

За пеликанами же пока наблюдают врачи, поскольку им требуется более длительное лечение и реабилитация. Весной их переведут в павильон "Птицы и бабочки".

Белоголовый сип обитает в скалистых горных районах Южной Европы, Северной Африки и Азии. От черного грифа он отличается светлым оперением, характерным "воротничком", белыми головой и шеей.

Рацион птицы составляет крольчатина, грызуны, кормовые перепела, а также рыба. В зоопарке для создания подходящих условий специалисты выкладывают крупные куски мяса в одно место. В результате пернатые собираются стаями, что позитивно отражается на их взаимодействии.

Розовый пеликан обитает на мелководных озерах и в дельтах рек от Юго-Восточной Европы до Центральной Азии. Птица знаменита розовым оперением и большим клювом с горловым мешком. Питаются пеликаны салакой, карпом, а также специальными кормами, которые помогают им усваивать необходимые витамины.

Ранее в Московском зоопарке впервые в истории поселился самец пятнистой генеты. Животное можно увидеть в экспозиционном вольере в павильоне "Животные Африки". По словам Акуловой, хищник адаптируется на новом месте и большое количество времени проводит на открытом пространстве.

Московскому зоопарку исполнилось 162 года

Читайте также


животныегород

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика