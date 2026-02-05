Индивидуальные режимы обитания разработали для животных Московского зоопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Московском зоопарке для каждого животного подготовили индивидуальный режим в условиях сильных морозов. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе зоосада.

Там рассказали, что специалисты особенно следят за теми животными, которые зимой продолжают гулять на улице. Для каждого вида разработали особый режим питания, выгула и обогрева, который зависит от особенностей и состояния обитателей зоопарка.

"Посетители зоопарка в эти дни могут увидеть удивительные картины зимней активности наших обитателей и убедиться, что даже в сильные морозы они чувствуют себя комфортно", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что многие животные находятся на улице с удовольствием. Например, холод нравится домашним якам, овцебыкам, северным оленям. Для них такая погода естественна.

Также гулять любят дальневосточный леопард, красные волки, рыси, пумы, манул, альпака, шотландский высокогорный бычок (хайленд), некоторые водоплавающие и хищные птицы. При этом на улице бывают даже черные антилопы и зебры Греви, хотя такая погода для них непривычна.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что во время снегопада сотрудники зоосада активно чистили дорожки, вольеры, а также желоба для стока воды. Для этого использовались тракторы, лопаты и тележки.

Акулова отметила, что зоосад стал настоящей красивой зимней сказкой, которая должна быть уютной для всех. Поэтому необходима уборка – и животные, и посетители должны чувствовать себя комфортно.

