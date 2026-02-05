Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 15:46

Город

Индивидуальные режимы обитания разработали для животных Московского зоопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Московском зоопарке для каждого животного подготовили индивидуальный режим в условиях сильных морозов. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе зоосада.

Там рассказали, что специалисты особенно следят за теми животными, которые зимой продолжают гулять на улице. Для каждого вида разработали особый режим питания, выгула и обогрева, который зависит от особенностей и состояния обитателей зоопарка.

"Посетители зоопарка в эти дни могут увидеть удивительные картины зимней активности наших обитателей и убедиться, что даже в сильные морозы они чувствуют себя комфортно", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что многие животные находятся на улице с удовольствием. Например, холод нравится домашним якам, овцебыкам, северным оленям. Для них такая погода естественна.

Также гулять любят дальневосточный леопард, красные волки, рыси, пумы, манул, альпака, шотландский высокогорный бычок (хайленд), некоторые водоплавающие и хищные птицы. При этом на улице бывают даже черные антилопы и зебры Греви, хотя такая погода для них непривычна.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что во время снегопада сотрудники зоосада активно чистили дорожки, вольеры, а также желоба для стока воды. Для этого использовались тракторы, лопаты и тележки.

Акулова отметила, что зоосад стал настоящей красивой зимней сказкой, которая должна быть уютной для всех. Поэтому необходима уборка – и животные, и посетители должны чувствовать себя комфортно.

Панда Катюша из Московского зоопарка показала мастер-класс по здоровому сну

Читайте также


животныегород

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика