Стилист Рогов: плащи и тренчи будут в моде весной

Фото: depositphotos/AGCreativeLab

Самой модной верхней одеждой весной будут плащи, тренчи, куртки и бушлаты с заниженной линией талии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил российский стилист Александр Рогов.

Заниженную линию талии эксперт назвал опасным силуэтом, поскольку он укорачивает ноги и удлиняет торс. Поэтому, по его мнению, его будут носить лишь те, кто умеет работать с пропорциями.

В то же время Рогов дал несколько подсказок для стилизации упомянутых изделий. Например, он посоветовал сочетать перечисленные предметы гардероба с узкими юбками и платьями в пол, джинсами скинни, леггинсами или капри.

