06 февраля, 13:13

Общество
Стилист Рогов: плащи и тренчи будут в моде весной

Стилист назвал самую модную верхнюю одежду на весну

Фото: depositphotos/AGCreativeLab

Самой модной верхней одеждой весной будут плащи, тренчи, куртки и бушлаты с заниженной линией талии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил российский стилист Александр Рогов.

Заниженную линию талии эксперт назвал опасным силуэтом, поскольку он укорачивает ноги и удлиняет торс. Поэтому, по его мнению, его будут носить лишь те, кто умеет работать с пропорциями.

В то же время Рогов дал несколько подсказок для стилизации упомянутых изделий. Например, он посоветовал сочетать перечисленные предметы гардероба с узкими юбками и платьями в пол, джинсами скинни, леггинсами или капри.

Ранее стилист по волосам Саманта Кусик рассказала, что в этом году в тренде будут прически с небрежными локонами, лохматые короткие стрижки и каре с глянцевым блеском. С ее слов, модными также станут полностью закрывающие лоб объемные челки и "облачный миди-боб".

"Специальный репортаж": мода на нулевые

