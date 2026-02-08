Движение восстановлено на Солнцевской линии метро

Фото: Москва 24/Анна Селина

Движение поездов введено в график на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Интервалы движения поездов на данном участке были увеличены из-за нахождения человека на путях.

До этого интервалы движения вагонов метро были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Причиной была проверка состава.

Затем движение поездов остановили от станции "Таганская" до станции "Текстильщики". Спустя время поезда вновь стали следовать по своему графику.