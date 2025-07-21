Движения поездов нет на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движения поездов нет на Таганско-Краснопресненской линии метро, от станции "Таганская" до станции "Текстильщики". Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

15 июля на участке Арбатско-Покровской линии метро от "Щелковской" до "Партизанской" также не было движения поездов. Причиной стало падение дерева на пути.

Спустя несколько минут движение на Арбатско-Покровской линии было восстановлено и поезда вновь начали следовать по графику.