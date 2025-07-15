Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным департамента, в настоящее время поезда следуют по графику.

Ранее поезда не курсировали на участке от "Щелковской" до "Партизанской". Причиной стало падение дерева на пути.

Кроме того, в настоящее время вестибюль "Рижской" БКЛ открыт для входа и выхода пассажиров. До этого его закрывали из-за непогоды в Москве, горожанам рекомендовали пользоваться соседней одноименной станцией Калужско-Рижской линии.

До конца суток в столице прогнозируются сильные дожди, град, гроза и ветер с порывами до 23 метров в секунду. В Дептрансе предупредили, что из-за ливней могут возникнуть задержки и изменения в расписании наземного общественного транспорта.