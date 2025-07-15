Ливень с грозой обрушился на Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца 15 июля в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами 18–23 метров в секунду. В отдельных районах города уже начался ливень, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". О временных скоплениях воды около дома жители могут сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, через портал "Наш город" или аккаунт "Мосводостока" в соцсети "ВКонтакте".

Если скопления воды замечены на дорогах и в дворовых проездах, москвичи могут оставить заявку в "Мосводостоке" по телефону 8 (495) 657-87-03. Если подтопления выявлены в подземных переходах, сообщить об этом можно в ГБУ "Гормост" по телефону 8 (495) 632-58-46.

Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, заверили в комплексе горхозяйства.

Из-за непогоды на ВДНХ закрылась канатная дорога "Воздушный трамвай". В пресс-службе парка "Орион" уточнили, что безопасность посетителей является приоритетом. Работа аттракциона будет возобновлена, когда ветер ослабнет до допустимого уровня.

Синоптик Евгений Тишковец предупреждал, в течение этой недели на городские улицы прольется от 1,5 до 2 ведер дождевой воды на квадратный метр, то есть пятая часть от месячной нормы осадков. Кроме того, до 00:00 16 июля в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы.