Мощные освежающие ливни накроют Москву на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Следующая неделя в Москве, с 14 по 20 июля, начнется с мощных освежающих ливней. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Специалист предположил, что на улицы столицы прольется от 1,5 до 2 ведер дождевой воды на квадратный метр, то есть пятая часть от месячной нормы осадков. При этом ночью температура составит от 18 до 21 градуса.

Тишковец подчеркнул, что во вторник и среду, 15 и 16 июля, вероятность грозовых дождей сохранится. Ночью ожидается от 16 до 19 градусов, а днем – от 25 до 28. Столбики термометров устремятся к более нормальным значениям в середине лета, резюмировал синоптик.

В Москве в четверг, 10 июля, установили новый суточный рекорд максимальной температуры. Воздух на базовой столичной метеостанции на ВДНХ прогрелся до 33,9 градуса. При этом в центре города, на Балчуге, зафиксировали 35,4 градуса.

В пятницу, 11 июля, столбики термометров поднимутся до 36 градусов. Дождей не ожидается, будет переменная облачность. При этом в Московской области под конец дня не исключен кратковременный дождь с грозой.

