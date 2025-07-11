Москвичей призвали не оставлять детей и животных в авто из-за жары

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных автомобилистов не оставлять детей и животных в машинах из-за прогнозируемой жары в Москве, передает пресс-служба Дептранса.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 14 июля, в мегаполисе столбики термометров поднимутся до аномально высоких 35 градусов. В связи с этим ЦОДД рекомендует водителям брать с собой воду и солнцезащитный крем.

Помимо этого, перед поездкой необходимо открывать окна и двери, чтобы выпустить горячий воздух, а после включать кондиционер. Особое внимание уделяется двигателю, который не стоит глушить сразу после парковки, чтобы система охлаждения прослужила дольше.

На фоне высокой температуры в режим повышенной готовности были переведены и сотрудники Московской железной дороги (МЖД). Как подчеркнули в пресс-службе компании, аномальная жара может спровоцировать природные пожары.

Для защиты инфраструктуры было создано более 1,6 тысячи километров минерализованных полос. Эти участки будут служить барьером при распространении низовых пожаров.

Кроме того, к настоящему моменту специалисты скосили траву вдоль путей на площади почти 6 тысяч гектаров, а также очистили от кустарника более 4 тысяч гектаров полосы отвода.

Вместе с тем на усиленный режим работы перевели боевые расчеты пожарных поездов. Всего на полигоне МЖД находятся 28 таких составов. Они предназначены для тушения пожаров рядом с объектами РЖД, на городских территориях вблизи магистрали, а также для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Из-за жары в Москве продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 02:00 вторника, 15 июля.

Ожидается, что падение температуры в городе произойдет на следующей неделе. Максимально воздух прогреется примерно до 28 градусов, что немного превышает климатическую норму. При этом изнуряющей жары не прогнозируется.

