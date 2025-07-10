Терапевт Кондрахин рассказал, как сохранить качество сна во время жары

Температура в Москве бьет очередные рекорды. При этом жара окутывает человека не только днем, но и ночью. Как спать и высыпаться в такую погоду, разбиралась Москва 24.

Очередной рекорд

портал мэра и правительства Москвы

Температура воздуха в Москве днем 10 июля побила рекорд 29-летней давности и достигла 33,6 градуса. Метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале напомнил, что предыдущий рекорд для этого дня составил 33,4 градуса. Кроме того, этот день стал самым жарким с начала года.

В связи с такими условиями в столице до 15 июля действует оранжевый уровень погодной опасности, а в общественном транспорте пассажирам бесплатно раздают питьевую воду.

При этом 12 июля в Москве ожидается очередной температурный рекорд, о котором предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Возможно, 12 июля будет побит рекорд более чем вековой давности. Рекордная температура для этого дня была установлена в 1903 году и составила 34,5 градуса.

Жаркие ночи

портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При 30-градусных значениях воздух прогревается не только на улице, но и в помещении. В ночные часы в комнате может сохраняться жара, однако спать в душном пространстве может быть опасно для здоровья, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Температура тела всегда поддерживается в диапазоне от 36,6 до 37 градусов. И если термометры показывают значения на улице от 30 градусов и выше, организму, который всегда отдает тепло в окружающую среду, становится тяжелее это сделать. Отсюда и происходит тепловой удар", – сказал он.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Человек может почувствовать слабость, головокружение, тошноту, рвоту, в некоторых случаях даже потерять сознание.

По словам терапевта, это происходит из-за того, что белок, который синтезируется в организме, при повышении температуры тела может свернуться.

"Поэтому, чтобы выспаться, нужно находиться в комфортных условиях. Охладить комнату поможет обычный пульверизатор. Разбрызгивать воду можно и на тело, что убережет его от перегрева", – отметил эксперт, добавив, что днем важно занавесить окна и не открывать их в самые жаркие часы.

Если в помещении нет кондиционера, то можно воспользоваться вентилятором. Однако спасть на сквозняке нельзя, поэтому его надо направить в сторону, чтобы не заболеть.

"Что касается кондиционера, разница температуры на улице и в помещении должна быть около 5 градусов", – подчеркнул врач.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук При выборе одежды для сна и постельного белья лучше отдавать предпочтение натуральным тканям, это тоже поможет не перегреться. Кроме того, под рукой всегда должна быть вода. Пить лучше маленькими глотками, так быстрее удастся утолить жажду.

Также для охлаждения эксперт посоветовал использовать влажные полотенца. По его словам, лучше всего класть их на голову, шею и область печени, чтобы облегчить состояние.

