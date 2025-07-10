Терапевт Кондрахин рассказал, как сохранить качество сна во время жары

Температура в Москве бьет очередные рекорды. При этом жара окутывает человека не только днем, но и ночью. Как спать и высыпаться в такую погоду, разбиралась Москва 24.
Очередной рекорд
Температура воздуха в Москве днем 10 июля побила рекорд 29-летней давности и достигла 33,6 градуса. Метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале напомнил, что предыдущий рекорд для этого дня составил 33,4 градуса. Кроме того, этот день стал самым жарким с начала года.
В связи с такими условиями в столице до 15 июля действует оранжевый уровень погодной опасности, а в общественном транспорте пассажирам бесплатно раздают питьевую воду.
При этом 12 июля в Москве ожидается очередной температурный рекорд, о котором предупредил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Жаркие ночи
При 30-градусных значениях воздух прогревается не только на улице, но и в помещении. В ночные часы в комнате может сохраняться жара, однако спать в душном пространстве может быть опасно для здоровья, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
"Температура тела всегда поддерживается в диапазоне от 36,6 до 37 градусов. И если термометры показывают значения на улице от 30 градусов и выше, организму, который всегда отдает тепло в окружающую среду, становится тяжелее это сделать. Отсюда и происходит тепловой удар", – сказал он.
По словам терапевта, это происходит из-за того, что белок, который синтезируется в организме, при повышении температуры тела может свернуться.
"Поэтому, чтобы выспаться, нужно находиться в комфортных условиях. Охладить комнату поможет обычный пульверизатор. Разбрызгивать воду можно и на тело, что убережет его от перегрева", – отметил эксперт, добавив, что днем важно занавесить окна и не открывать их в самые жаркие часы.
Если в помещении нет кондиционера, то можно воспользоваться вентилятором. Однако спасть на сквозняке нельзя, поэтому его надо направить в сторону, чтобы не заболеть.
"Что касается кондиционера, разница температуры на улице и в помещении должна быть около 5 градусов", – подчеркнул врач.
Также для охлаждения эксперт посоветовал использовать влажные полотенца. По его словам, лучше всего класть их на голову, шею и область печени, чтобы облегчить состояние.