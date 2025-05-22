Эксперт Старостин: бюджетный кондиционер обойдется в 26 тыс руб в 2025 году

Воздух в Москве прогреется до плюс 31 градуса уже в конце мая, а лето вовсе прогнозируют теплее нормы на 2–3 градуса. Спастись от жары в таких условиях поможет качественный кондиционер. Как выбрать устройство и во сколько обойдется его установка в текущем сезоне, расскажет Москва 24.

Удобство или экономия?

То, насколько комфортной будет температура в квартире, зависит от типа кондиционера и принципа его работы, рассказал Москве 24 эксперт по установке климатического оборудования Андрей Стечкин.





Андрей Стечкин эксперт по установке климатического оборудования В инверторных моделях компрессор, обеспечивающий циркуляцию воздуха, работает постоянно, в одном режиме. То есть человек выставил, допустим, 20 градусов – и техника будет стабильно поддерживать это значение.

В не инверторных система функционирует циклами. Поэтому, если задать те же 20 градусов, она охладит комнату до нужной отметки, а потом выключится.

"Снова все включится, только когда температура повысится", – пояснил эксперт.

Отличия есть и с точки зрения электропотребления, заметил в беседе с Москвой 24 эксперт по установке климатического оборудования Денис Старостин.





Денис Старостин эксперт по установке климатического оборудования Для достижения заданной температуры не инверторным устройствам нужно работать на максимальной мощности. А инверторным, поскольку они функционируют без остановок, в этом необходимости нет. Поэтому расход электроэнергии у них где-то на 30% меньше.

Эксперт также отметил, что разница будет и по уровню шума: инверторные кондиционеры тише не инверторных приблизительно на 15–20 децибел. Однако, несмотря на большое количество преимуществ, модель обходится в среднем на 30% дороже, подытожил он.

Подбирать под метраж

Выбор кондиционера зависит главным образом от площади помещения, где он будет установлен. Для этого в линейке любого бренда нужно обращать внимание на номер модели, указал Андрей Стечкин.





Андрей Стечкин эксперт по установке климатического оборудования Минимальная, 7-я модель подойдет для комнаты до 20 квадратных метров, 9-я рассчитана до 25 "квадратов", 12-я – до 35, 18-я – до 40, а 24-я – до 70.

При этом эксперт отметил, что учитывать требуется количество людей, а также наличие телевизоров, компьютеров и других источников тепла в месте, где будет размещен кондиционер. В целом Стечкин посоветовал приобретать устройство на одну модель выше, чем требует реальная площадь комнаты.

На любой кошелек?

Стоимость кондиционера складывается из множества параметров, включая качество сборки, функционал и бренд, пояснил Денис Старостин.





Денис Старостин эксперт по установке климатического оборудования То есть значение имеет качество пластика, есть ли в устройстве встроенный Wi-Fi, удаленное управление, самоочистка. Поэтому самый экономный вариант без особой начинки обойдется на сегодняшний день в сумму около 26 тысяч рублей, средний – в 32 тысячи, а премиальный – в районе 50–80 тысяч.

Кроме того, потратиться придется и на установку, добавил эксперт. Цена услуги зависит от сложности работ. В частности, за стандартный монтаж с минимальным вмешательством попросят заплатить около 16 тысяч рублей.

"Но если, например, придется соединять внутренний блок кондиционера с внешним через несколько комнат или вмонтировать устройство в стену, вырезая в ней выемку, это уже плюс к расценкам", – добавил Старостин.

Однако на установке кондиционера можно сэкономить, отметил Андрей Стечкин. Как вариант, примерно за 10 тысяч рублей получится самостоятельно приобрести кронштейны, трубы, кабели и другие материалы. Однако всегда здесь есть вероятность, что мастер откажется использовать этот монтажный комплект, поскольку предпочитает выполнять работу со своим, предупредил эксперт.

Также Стечкин отметил, что найти более дешевый вариант проще у дилера, нежели в магазине. Причем бюджетными принято считать устройства от китайских брендов, например Haier и Hisense. В то же время более надежными марками считаются Toshiba, Samsung, Panasonic, резюмировал он.