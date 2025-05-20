Синоптик Шувалов спрогнозировал 31 градус тепла в Москве в конце мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура в Москве может повысится до 30–31 градуса 30 или 31 мая, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает газета "Известия".

Как уточнил специалист, аналогичная погода может наблюдаться в столице в первые дни июня. Однако, подчеркнул синоптик, точный прогноз на этот период сделать невозможно, поскольку данные процессы находятся на пределе прогнозируемости.

Кроме того, пока нельзя узнать, останется ли жара в последующие дни. Точно ответить на этот вопрос можно будет, когда повышенные температурные значения будут зафиксированы в городе.

Резкие скачки температуры не представляют для человека опасности, однако такие погодные условия вредны, рассказал ранее врач Андрей Кондрахин. Он посоветовал избегать прямого солнечного света и снизить физическую активность. Активные телодвижения могут только усугубить ситуацию, поскольку они способствуют выработке лишнего тепла мышцами.