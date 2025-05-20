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20 мая, 13:11

Общество

В России летом прогнозируют температуру выше нормы на 2–3 градуса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В летние месяцы по всей России температура в среднем превысит норму на 2–3 градуса. Засуха возможна в некоторых регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на синоптиков "Яндекс. Погоды".

Такая погода коснется Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов-миллионников. В Арктике ожидается самое сильное превышение климатической нормы за лето, уточнили метеорологи.

Кроме того, потепление также возможно в районе акваторий Карского моря, моря Лаптевых и на их побережье – в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае и Якутии.

В "Яндекс. Погоде" рассказали, что количество осадков значительно сократится в:

  • Москве;
  • Санкт-Петербурге;
  • Краснодаре;
  • Ростове-на-Дону;
  • Волгограде;
  • Воронеже;
  • Причерноморье;
  • Северокавказских республиках;
  • В Ставрополье;
  • Крыму;
  • Центральной России;
  • большей части Северо-Запада России.

В Ростовской области может выпасть в три раза меньше осадков – около 40 миллиметра. Этот показатель ниже прошлогодних минимальных.

"В Волгограде, Краснодаре и Воронеже дождей будет в два раза меньше нормы. <...> В Москве и Нижнем Новгороде <...> этим летом прогнозируется в 1,5 раза меньше осадков, чем обычно", – рассказали в синоптики.

В Сибири, Амурской области, Забайкальском крае, Хабаровском крае и частично в Бурятии, а также на Дальнем Востоке, Камчатке, Курильских островах ожидается, что выпадет больше осадков, чем в последние годы.

Ранее жителей и гостей Москвы рекомендовали пересесть на общественный транспорт в связи с дождем, который местами идет в столице. Трафик на дорогах оценивается в 5 баллов. Интенсивное движение зафиксировано на ТТК на внешней стороне возле Рижской и Нижегородской эстакад. На интенсивность движения также могут повлиять небольшие аварии, дорожные работы и погода.

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