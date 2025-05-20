В России летом прогнозируют температуру выше нормы на 2–3 градуса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В летние месяцы по всей России температура в среднем превысит норму на 2–3 градуса. Засуха возможна в некоторых регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на синоптиков "Яндекс. Погоды".

Такая погода коснется Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов-миллионников. В Арктике ожидается самое сильное превышение климатической нормы за лето, уточнили метеорологи.

Кроме того, потепление также возможно в районе акваторий Карского моря, моря Лаптевых и на их побережье – в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае и Якутии.

В "Яндекс. Погоде" рассказали, что количество осадков значительно сократится в:

Москве;

Санкт-Петербурге;

Краснодаре;

Ростове-на-Дону;

Волгограде;

Воронеже;

Причерноморье;

Северокавказских республиках;

В Ставрополье;

Крыму;

Центральной России;

большей части Северо-Запада России.

В Ростовской области может выпасть в три раза меньше осадков – около 40 миллиметра. Этот показатель ниже прошлогодних минимальных.

"В Волгограде, Краснодаре и Воронеже дождей будет в два раза меньше нормы. <...> В Москве и Нижнем Новгороде <...> этим летом прогнозируется в 1,5 раза меньше осадков, чем обычно", – рассказали в синоптики.

В Сибири, Амурской области, Забайкальском крае, Хабаровском крае и частично в Бурятии, а также на Дальнем Востоке, Камчатке, Курильских островах ожидается, что выпадет больше осадков, чем в последние годы.

Ранее жителей и гостей Москвы рекомендовали пересесть на общественный транспорт в связи с дождем, который местами идет в столице. Трафик на дорогах оценивается в 5 баллов. Интенсивное движение зафиксировано на ТТК на внешней стороне возле Рижской и Нижегородской эстакад. На интенсивность движения также могут повлиять небольшие аварии, дорожные работы и погода.