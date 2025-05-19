Холодный май в Москве закончится летней погодой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве холодный май завершится летней погодой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в столице в среду, 21 мая, ожидается плюс 20 градусов, в четверг, 22 мая, температура поднимется до плюс 21–23 градусов. В пятницу, 23 мая, по словам Леуса, в Москве прогнозируется плюс 23–25 градусов. Также по-летнему теплыми в городе будут и выходные, 24 и 25 мая, отметил синоптик.

В последнюю неделю месяца ожидаются дожди, однако средний температурный фон останется в градациях летнего сезона.

"Можно сказать, что май-2025, словно отдавая долги за свой холодный характер, начнет лето в Москве на три дня раньше даты, положенной по климату", – заключил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что самым холодным днем в Москве на текущей неделе станет вторник, 20 мая.

По данным синоптика, ночью температура понизится из-за влияния западных воздушных масс и составит плюс 7–9 градусов. Дневная температура будет в диапазоне плюс 12–14 градусов. Это значение на 3 градуса ниже нормы.

