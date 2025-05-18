Синоптик Тишковец: метеорологическое лето придет в Москву через 10 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологическое лето в Москве наступит через 10 суток. Об этом в своем телеграм-канале рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в конце мая в Центральной России на прогностическом горизонте просматриваются дневные температуры плюс 23–28, по ночам столбики термометров будут держаться выше плюс 10.

"И самое главное, в эти дни (с 27-го числа и далее) ожидается наступление так называемого "метеорологического лета", когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше плюс 15 градусов, а значит, смена климатических сезонов произойдет своевременно, и лето наступит точно в срок", – написал Тишковец.

Как напомнил синоптик, в последние 30 лет "климатическое" лето наступало 26 мая.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее сообщала, что в столице в последнюю неделю мая ожидается очень теплая погода, температура поднимется до 25 градусов.

Июнь в Центральной России ожидается теплым и сухим. По прогнозам температура в этот месяц будет чуть выше климатической нормы, а осадков должно выпасть немного.