Мощный циклон с новыми дождями накроет Московский регион

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В воскресенье, 18 мая, в Московском регионе ожидается мощный южный циклон с существенной зоной осадков. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, в четверг, 15 мая, прогнозируется 16 градусов тепла, а в пятницу и в субботу, 16 и 17 мая, – до 18 градусов тепла.

Однако уже в воскресенье, 18 мая, столбик термометра из-за обильных дождей опустится до плюс 13 градусов. На следующий день прогнозируются "затухающие дожди", уточнил синоптик. После на протяжении нескольких дней осадков не ожидается. Однако температура воздуха будет не очень высокой, заключил Шувалов.

С середины вторника, 13 мая, в столичном регионе выпало около четверти месячной нормы осадков. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, на ВДНХ зафиксировано 5 миллиметров осадков, в Тушине – 6 миллиметров, на Балчуге – 7.

В Подмосковье дожди прошли в Талдоме, где выпало 15 миллиметров осадков, и Дмитрове, где зафиксировано 14 миллиметров осадков. В Коломне, Клину, Долгопрудном и Черустях выпало 8 миллиметров осадков, добавил Тишковец.

За 13 дней в мае с опережением климатического графика в столице выпало 53 миллиметра осадков – 87% месячной нормы.

