Синоптик Шувалов: потепление в Москве ожидается с 15 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потепление ожидается в Москве с 15 мая. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

Он рассказал, что в ночь на 12 мая заморозки в Московской области были зафиксированы только на одной из 20 метеостанций – в восточной части региона. При этом, по его словам, если в ближайшую ночь заморозки и наступят, то лишь в северных районах области. Тем не менее они будут незначительными и почти не затронут Москву, отметил синоптик.

Во вторник, 13 мая, в столице весь день будет идти дождь, добавил Шувалов. Температура в ближайшие дни составит 10–12 градусов.

"Есть надежда на потепление. В четверг и пятницу (15 и 16 мая. – Прим. ред.) температура может составить 16–17 градусов, а в субботу и воскресенье (17 и 18 мая. – Прим. ред.) – подняться до 20 градусов", – добавил синоптик.

До 13 мая в столице действует оранжевый уровень погодной опасности. В ночные и утренние часы в отдельных районах города температура может опускаться до минус 1 градуса. В связи с этим предупреждение будет действовать до 10:00 в Москве и до 07:00 – в области.

Из-за заморозков ЦОДД призвал водителей выезжать на зимней резине или использовать городской транспорт. Специалисты также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и избегать резких изменений скорости.