Торнадо и сильный ветер будут чаще появляться летом в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московском регионе из-за изменений климата летом будут чаще возникать торнадо и сильные ветры. Об этом рассказал эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди", климатолог Алексей Кокорин.

"Если говорить о таких явлениях, как смерчи и торнадо, то Институт физики атмосферы РАН тщательно исследует этот вопрос, их действительно становится больше в России и прогноз такой, что ввиду иных климатических условий они станут возникать все чаще", – цитирует Агентство "Москва" эксперта.

Как отметил специалист, торнадо и ранее фиксировались в Московской области. При этом, по его мнению, для Москвы и области это не будет характерным явлением.

"Но сильных ветров, порывов порядка 30 метров в секунду у нас однозначно будет больше, и нам нужно к этому адаптироваться", – заключил климатолог.

Ранее сообщалось, что прохладная погода в Москве продлится до 12 мая. Температура воздуха будет примерно 11–13 градусов. Однако в середине мая ожидается потепление – 15–17 мая воздух прогреется до 16–17 градусов.

В День Победы в Москве также возможны кратковременные дожди, не исключен мокрый снег. Ночью температура воздуха поднимется не выше плюс 5 градусов, а в Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов.