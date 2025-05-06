Синоптик Позднякова: в Москве потеплеет до 17 градусов в середине мая

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В столичном регионе потеплеет в середине мая. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, прохладная погода в Москве продлится до 12 мая. Температура воздуха будет примерно 11–13 градусов, что ниже климатической нормы на 5 градусов.

"Впоследствии мы ожидаем прохождения теплого атмосферного фронта, за которым станут поступать другие воздушные массы, и температура воздуха начнет постепенно повышаться", – заявила Позднякова.

Синоптик отметила, что 15–17 мая воздух прогреется до 16–17 градусов. Однако ждать всплеска тепла, как это было в апреле, не приходится.

"Природа будет медленно возвращаться к норме", – добавила эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в столичном регионе прогнозируются слабые ночные заморозки. По его словам, ночью 8 мая в Подмосковье температура опуститься до минус 1 градуса, а днем поднимется до 8–13 градусов. В ночь на 9 мая также возможны заморозки.