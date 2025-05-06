Слабые заморозки ожидаются в Московском регионе в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Слабые ночные заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в столичном регионе в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик уточнил, что ближайшей ночью, 7 мая, значения в Москве опустятся до 1–3 градусов.

"Погода будет облачной с прояснениями, местами небольшой дождь, днем температура повысится до 13–15 градусов тепла, что на 4 единицы ниже климатической нормы", – указал метеоролог.

По словам Вильфанда, ночью 8 мая в Подмосковье температура будет опускаться до минус 1 градуса, а днем поднимется до 8–13 градусов. В ночь на 9 мая также возможны заморозки.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не исключил кратковременные дожди и мокрый снег в Москве в День Победы. В течение дня, по его прогнозу, столбики термометров не опустятся ниже 10 градусов тепла, что будет соответствовать климатической норме для апреля.

Погода останется изменчивой и в оставшиеся майские выходные, отметил он. В субботу, 10 мая, ситуация будет схожа с той, что прогнозируется в пятницу, 9 мая. В воскресенье, 11 мая, мегаполис накроют обильные дожди.

