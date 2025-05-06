Заморозки наблюдались в столичном регионе минувшей ночью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заморозки были зафиксированы в столичном регионе в ночь на вторник, 6 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, столбик термометра опустился ниже 0 градусов на западе Подмосковья, а на севере температура воздуха лишь приблизилась к 0. При этом синоптик уточнил, что в столичном регионе не наблюдался снег, однако фиксировались кратковременные дожди.

Леус добавил, что в Москве столбик термометра на базовой метеостанции ВДНХ опустился до плюс 2,6 градуса, в Бутове – до плюс 1,2 градуса, а на Балчуге – до 2,9 градуса тепла.

Теперь, по прогнозам синоптика, заморозки ожидаются в ночь на пятницу, 9 мая.

Синоптики прогнозируют 6 мая от 11 до 13 градусов тепла в Москве. По данным Гидрометцентра России, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. В Подмосковье будет от 10 до 13 градусов тепла.

